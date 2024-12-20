Berke Özer: 'Galibiyeti kaçıran biz olduk'

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Berke Özer: 'Galibiyeti kaçıran biz olduk'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 22:34

Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, evlerinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan kaleci Berke Özer, "Öncelikle çok mutluyum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından çok mutluyum. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Bugünkü maç için farklı bir stratejimiz var. Böyle maçlar, özellikle bu takımlara karşı ayrı bir motivasyon oluyor. Çok mutluyuz hem Galatasaray hem Fenerbahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #berke özer #eyüpspor #fenerbahçe
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