Berke Özer ilk maçının ardından eleştirilerin hedefinde: 'Lille taraftarlarına soğuk terler döktürdü'



Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer, yeni takımına imza attıktan 3 gün sonra ilk maçına çıktı. Ligue 1'in 1. haftasında Brest'e konuk olan Lille'de, Berke de ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika boyunca Fransız temsilcisinin kalesini korudu.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan müsabakada 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Lille sahadan 3-3 beraberlikle ayrılırken, milli kaleci özellikle yediği ilk gol öncesinde yaşadığı tereddüt nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İşte Brest - Lille maçının ardından Fransız basınında Berke Özer hakkında yapılan yorumlar:

La Voix du Nord: "Geldikten dört gün sonra ilk 11'de yer alan Türk kaleci, kalesinden çok uzakta bile ayaklarıyla oynayabilme yeteneği ve cesur tercihleriyle hiçbir şeyden korkmadığını hemen gösterdi."

Maxi Foot: "Chevalier'i unutturmak kolay değil. Lille'in yeni kalecisi ilk maçında pek de parlak bir performans sergilemedi. Brest'in kaleye gönderdiği beş şuttan üç gol yiyen kaleci, takımı adına yeterince belirleyici olmadı. Ayrıca büyük riskler alarak Lille taraftarlarına soğuk terler döktürdü."

France Bleu: "Türk kaleci 34. dakikada ceza sahasına giren bir topta çıkmakta tereddüt etti. Ciddi sonuçları olan bir tercihti. Topu kurtaran Doumbia, topu ağlara gönderdi. Bu dikkatsizlik, Brest'i devre arasına girmeden önce canlandırdı. Lille devre arasına 2-0 önde girseydi senaryo farklı olabilirdi."