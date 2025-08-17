Cumhuriyet Gazetesi Logo
Berke Özer'e ilk maçında büyük şok!

Berke Özer'e ilk maçında büyük şok!

17.08.2025 18:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Berke Özer'e ilk maçında büyük şok!

Fransa Ligue 1'in ilk gafta mücadelesinde Brest ve Lille 3-3 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde Brest, sahasında Lille'i ağırladı.

Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Zorlu mücadelede Lille'in gollerini Olivier Giroud, Hakon Haraldsson ve Ngal Mukau kaydetti.

Brest takımının 2 golü Kamory Doumbia'dan gelirken 3. golü Le Cardinal kaydetti.

Lille takımında ilk maçına çıkan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla her iki takım da ilk hafta sonunda ligdeki puanını 1'e yükseltti.

Brest, haftaya Toulouse deplasmanına gidecek. Lille, evinde Monaco'yu ağırlayacak.

İlgili Konular: #berke özer #lille #Brest

İlgili Haberler

Berke Özer, resmen Lille'de!
Berke Özer, resmen Lille'de! Ligue 1 ekiplerinden Lille, Eyüpspor forması giyen Berke Özer'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Berke Özer'e ilk maçında büyük şok!
Berke Özer'e ilk maçında büyük şok! Fransa Ligue 1'in ilk gafta mücadelesinde Brest ve Lille 3-3 berabere kaldı.
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu: Bonservis ücreti ortaya çıktı!
Berke Özer'in yeni adresi belli oldu: Bonservis ücreti ortaya çıktı! Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'i renklerine bağladı.