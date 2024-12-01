Berke Özer kurtarışlarıyla maça damga vurmuştu: 'Yanlış söylemler oldu'
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da genç kaleci Berke Özer, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan Berke Özer, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.
Berke Özer yaptığı açıklamada, "1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik" dedi.
"MAÇTAN ÖNCE YANLIŞ SÖYLEMLER OLDU"
Maç öncesi spekülasyonlar olduğunu belirten Berke, "Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.
Muhabirin, "Kariyerinin en fazla kurtarış yaptığın maçı oldu. Bu sezonun en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kalecisi oldun" sözleri üzerine 24 yaşındaki kaleci, "Daha önce burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk" açıklamasını yaptı.
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