Berna Gözbaşı: 'Büyük başarılara imza atmak istiyoruz'

05 Haziran 2022 Pazar, 12:25

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Başkan Gözbaşı, Kayserispor camiasının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirttiği paylaşımında teknik direktör Ömer Erdoğan'a da başarı temennisinde bulundu.

Berna Gözbaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Kayserispor camiası her şeyin en güzeline layık. Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Teknik direktör konusunda camiamızın görüş birliğine vardığı Ömer Erdoğan hocamıza başarılar diliyorum."