Bernard Mensah'tan Beşiktaş itirafı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:47

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:47

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Riyadh forması giyen Bernard Mensah, beIN Sports'a konuştu. Mensah, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'la ilgili önemli ifadeler kullandı.

Mensah, "Kayserispor'da iyi bir sezon geçirdikten sonra Beşiktaş'a gitmek çok güzeldi. Orada çok güzel anılarım oldu. Çok güzel günlerimiz geçti. Bildiğiniz üzere o sene, gittiğim sezon iki tane kupa kazandık. Yani kısacası benim ve diğer futbolcuların Beşiktaş gibi büyük bir camiada futbol oynaması hayalleri içinde olan bir durumdur. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mensah, "Biz o dönem ne istediğimizi gerçekten takım olarak biliyorduk. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir futbolcu grubumuz vardı. Pandemiden ötürü zor zamanlardı, bunlar bizi etkiledi. Taraftarımız yoktu ama biz iki kupayı kazanmayı bildik. Benim için unutulmaz bir anısı var o zor zamanlarda aldığımız kupanın. Dürüst olmak gerekirse bir gün böyle büyük bir camiada şampiyonluk yaşayacağımı hayal ediyordum. Bu bana Beşiktaş'ta kısmet oldu. O günkü kutlamaya gelirsek hiç bir zaman unutamayacağım bir an oldu. Boğazdan stada kadar gelip, kutlamayı yapmak gerçekten bambaşka bir histi. Her futbolcunun yaşamak istediği anı ben Beşiktaş'ta yaşadım. Bulunduğum dönem içerisinde Sergen hocadan çok şey öğrendim. Bana çok yardım etti. Bize dokunuşlarıyla çok şey kattı." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında o sezon 36 maçta süre bulan Mensah, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.