Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir başarı yakalamak isteyen Galatasaray, oyuncu kadrosunu güçlendirmek istiyor. Okan Buruk bu doğrultuda yıldız isim Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Bernardo Silva kimdir? Bernardo Silva Galatasaray'a mı transfer oluyor? Bernardo Silva hangi takımlarda oynadı?





BERNARDO SİLVA KİMDİR?

Bernardo Silva, tam adıyla Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva, 10 Ağustos 1994 doğumlu Portekizli profesyonel futbolcudur. Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev alabilen Silva, şu anda İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City'de forma giyiyor. Futbolculuk kariyerinde teknik yetenekleri, top sürme becerisi, oyun görüşü ve yüksek çalışma temposu ile tanınan Silva, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

BERNARDO SİLVA FUTBOL KARİYERİ

Kariyer Başlangıcı ve Kulüp Geçmişi

Benfica: Futbolculuk kariyerine Portekiz'in Benfica kulübünün altyapısında başlayan Silva, burada önemli bir gelişim gösterdi. 2013 yılında Benfica B takımında oynamaya başladı ve 2014 yılında A takıma yükseldi. Ancak, kulübün teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle, Benfica'dan ayrılarak Monaco'ya transfer oldu.

Monaco: 2014-2017 yılları arasında AS Monaco'da forma giyen Silva, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2016-2017 sezonunda Monaco'nun Ligue 1 şampiyonluğunda önemli rol oynadı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Manchester City: Mayıs 2017'de Manchester City'ye transfer olan Silva, burada da başarılı performansını sürdürdü. Kulübün 2017-2018 sezonunda kazandığı Premier League şampiyonluğunda ve 2023 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezonda önemli katkılar sağladı. 2023 yılında sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.



