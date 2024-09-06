Bernardo Silva: "Maç takvimi çılgınca!"

Yayınlanma: 06.09.2024 - 20:15

Güncelleme: 06.09.2024 - 20:15

Manchester City'nin yıldız ismi Bernardo Silva, maç takvimine tepki gösterdi.

Portekizli yıldız, "Maç programı çılgınca! İngiltere Lig Kupası maçı için sadece bir günlük izin hakkımız olduğu haberini aldık. Muhtemelen aylarca her üç günde bir maç oynayacağız. Bu kesinlikle çok saçma. Kadroların daha geniş olduğu doğru ama bunun kolay olduğunu söyleyemem." dedi.

Maç takvimi nedeniyle ailesi ve arkadaşlarıyla daha az vakit geçirdiğini söyleyen Bernardo Silva, "Kolay değil. Ailem ve arkadaşlarımla çok az vakit geçirebiliyorum. Oynadığımız maç sayısı kesinlikle saçma." ifadelerini kullandı.