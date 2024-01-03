Bertram Derthona - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında deplasmanda Bertram Derthona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:36
Bertram Derthona - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.

BERTRAM DERTHONA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Casale Monferrato kentindeki Ferraris Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

BERTRAM DERTHONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu müsabaka Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Normal sezonda G Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna play-in turunda devam etti.

Bertram Derthona ise TOFAŞ'ın da mücadele ettiği H Grubu'nda 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve averajla ikinci oldu.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için İtalyan ekibi, ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü karşılaşma 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.


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