Bertram Derthona - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında deplasmanda Bertram Derthona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona ile karşılaşacak.
BERTRAM DERTHONA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Casale Monferrato kentindeki Ferraris Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.
BERTRAM DERTHONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu müsabaka Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.
Normal sezonda G Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna play-in turunda devam etti.
Bertram Derthona ise TOFAŞ'ın da mücadele ettiği H Grubu'nda 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi ve averajla ikinci oldu.
Grubunu ikinci sırada tamamladığı için İtalyan ekibi, ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü karşılaşma 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
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