Geri döneceği iddia edilmişti: Yusuf Demir'den Galatasaray'a ihtarname!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:53

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:53

Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.

Milliyet'in haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.

DEVRE ARASINDA GERİ DÖNECEK İDDİASI

Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyderpey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.