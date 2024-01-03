Geri döneceği iddia edilmişti: Yusuf Demir'den Galatasaray'a ihtarname!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın sezon başında Basel'e kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'in sarı-kırmızılı kulübe alacakları sebebiyle ihtarname çektiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:53
Geri döneceği iddia edilmişti: Yusuf Demir'den Galatasaray'a ihtarname!
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Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon Euro'ya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.

Milliyet'in haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.

DEVRE ARASINDA GERİ DÖNECEK İDDİASI

Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyderpey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.


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