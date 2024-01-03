Yönetim kararını verdi: Galatasaray'da 3 isim yolcu!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:02

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:02

Galatasaray, devre arası transfer dönemi için planını hazırladı.

Sarı-kırmızılılar, geldiği günden bu yana beklenen performansı sergileyemeyen 3 isimle kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bu futbolcular opsiyon maddeleriyle kiralanan Ziyech, Angelino ve Ndombele...

Angelino

3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Bazı maçlarda sakatlığını gerekçe gösterip oynamayan ve alacaklarının geciktiğini iddia eden Ziyech’in menajeri Suudi Arabistan kulüpleriyle temas halinde. Leipzig’den kiralanan ve 6 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi bulunan Angelino, sözleşmesindeki sayıda maça çıkmadığı için yola devam edilmeyecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşme feshi için Leipzig kulübüyle temas halinde. Fazla forma şansı bulamayan Ndombele ile de yola devam edilmeyecek.