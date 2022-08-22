Bertrand Traore resmen Başakşehir'de
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan Burkina Fasolu Bertrand Traore'yi renklerine kattı.
Medipol Başakşehir, Burkina Fasolu Bertrand Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Başakşehir'de forma giyecek. Kiralama bedeli 250 bin Euro olan Traore'nin satın alma opsiyonu da Başakşehir'de olacak.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Burkiana Faso'lu futbolcu bugün düzenelenen basın toplantısıyla kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
"TRAORE İLE KİRALIK ANLAŞTIK"
İmza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Traore'yi isteyen başka kulüpler de vardı ama kendisi Başakşehir'i tercih etti. Trezeguet transferiyle birlikte Aston Villa ile iyi ilişkilerimiz var. Traore ile kiralık anlaştık, inşallah sezon sonu ailemize katmaya çalışırız" şeklinde konuştu.
"BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"
Traore ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce hocamız ve arkadaşlarımla tanışıp sahaya çıkmak istiyorum. Baskıyı seven bir futbolcuyum. Baskı, futbolun bir gerçeği. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Eddie Newton, Adebayor gibi isimlerden olumlu bilgiler aldım. Hocamız Emre Belözoğlu ve başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilgi ve alakası ve transferi kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!