Bertrand Traore resmen Başakşehir'de

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:02

Medipol Başakşehir, Burkina Fasolu Bertrand Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Başakşehir'de forma giyecek. Kiralama bedeli 250 bin Euro olan Traore'nin satın alma opsiyonu da Başakşehir'de olacak.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Burkiana Faso'lu futbolcu bugün düzenelenen basın toplantısıyla kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"TRAORE İLE KİRALIK ANLAŞTIK"

İmza töreninde konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Traore'yi isteyen başka kulüpler de vardı ama kendisi Başakşehir'i tercih etti. Trezeguet transferiyle birlikte Aston Villa ile iyi ilişkilerimiz var. Traore ile kiralık anlaştık, inşallah sezon sonu ailemize katmaya çalışırız" şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Traore ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce hocamız ve arkadaşlarımla tanışıp sahaya çıkmak istiyorum. Baskıyı seven bir futbolcuyum. Baskı, futbolun bir gerçeği. Önemli olan o baskıyı kaldırabilmek. Eddie Newton, Adebayor gibi isimlerden olumlu bilgiler aldım. Hocamız Emre Belözoğlu ve başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilgi ve alakası ve transferi kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.