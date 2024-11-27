Bertuğ Yıldırım yıldızlaştı: Getafe, Kral Kupası'nda 3 golle turladı!
Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, İspanya Kral Kupası'nın ilk turunda deplasmanda karşılaştığı Manises'i 3-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası 1. tur maçında Getafe, Manises ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Getafe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 32 ve 45'te milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile 42. dakikada Peter attı.
BERTUĞ YILDIRIM PENALTI KAÇIRDI
Getafe'de Bertuğ Yıldırım 12, Alvaro Rodriguez ise 27. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Getafe, Kral Kupası'nda bir sonraki tura yükseldi. Manises, turnuvaya veda etti.
Etiketler: #Bertuğ Yıldırım #GETAFE #Manises #İspanya Kral Kupası
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