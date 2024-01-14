Bertuğ Yıldırım'lı Rennes, Nice'e acımadı!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın takımı Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Nice'i 2-0 mağlup etti.
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Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Julien Stephan'ın ekibi Rennes ile Francesco Farioli yönetimindeki Nice karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes 2-0 kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud ve 54. dakikada Arnaud Kalimuendo kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ
Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Rennes 22 puana yükseldi. Zirve yarışında yara alan Nice 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Rennes, Lyon deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Metz'i ağırlayacak.
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