Fenerbahçe'de 7 eksik: Kamp kadrosunda sürpriz isim!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:50

Güncelleme: 13.01.2024 - 15:50

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci kadroda yer aldı.

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Sakatlıkları bulunan Becao, Crespo ve Zajc kadroda kendine yer bulamadı. Afrika Kupası'na giden Djiku ve Osayi Samuel de kafilede yer almadı.

Kısa süre içinde ayrılması beklenen Umut Nayir ile Samet Akaydin de kadroda yer almadılar.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde: