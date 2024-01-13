Fenerbahçe'de 7 eksik: Kamp kadrosunda sürpriz isim!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:50
Fenerbahçe'de 7 eksik: Kamp kadrosunda sürpriz isim!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci kadroda yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Becao, Crespo ve Zajc kadroda kendine yer bulamadı. Afrika Kupası'na giden Djiku ve Osayi Samuel de kafilede yer almadı.

Kısa süre içinde ayrılması beklenen Umut Nayir ile Samet Akaydin de kadroda yer almadılar.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:


Leonardo Bonucci fenerbahçe gaziantep fk Kamp Kadrosu süper lig

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Galatasaray Spor Kulübü'ne Çağrımızdır'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Galatasaray Spor Kulübü'ne Çağrımızdır'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi
Galatasaray'da üç isimden kritik basın toplantısı: Fenerbahçe ve Ali Koç'a gönderme!

Galatasaray'da üç isimden kritik basın toplantısı: Fenerbahçe ve Ali Koç'a gönderme!

En Çok Okunan Haberler