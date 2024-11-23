Bertuğlu Getafe Cenk Özkacarlı Valladolid'i devirdi

İspanya La Liga'nın 14.hafta maçında Getafe, sahasında Real Valladolid'i 2-0 mağlup etti.

Bertuğlu Getafe Cenk Özkacarlı Valladolid'i devirdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:15

İspanya La Liga'nın 14.hafta karşılaşmasında Getafe, evinde Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Estadio Coliseum Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 70'de Alvaro Rodriguez ile 73'te Allan Nyom kaydetti.

BERTUĞ YILDIRIM VE CENK ÖZKACAR İLK 11'DE YER ALDI

Getafe'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 65. dakikada oyundan alındı.

Real Valladolid forması giyen Cenk Özkacar, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Getafe, La Liga'da oynadığı 14 maçta 2. galibiyetini Valladolid'e karşı aldı.

Getafe, bu maçın ardından puanını 13 yaptı. Real Valladolid, 9 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Getafe, Real Madrid deplasmanına gidecek. Real Valladolid, Atletico Madrid'i ağırlayacak.


Etiketler: #Bertuğ Yıldırım #Cenk Özkaçar #real valladolid #GETAFE

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