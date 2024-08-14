Fransızlar duyurdu! Bertuğ Yıldırım, İngiltere'ye transfer oluyor...
Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaştı. Norwich City, 22 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
Hatayspor'dan geçen sezon başında Rennes'e giden milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Fransız ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Fransız medyasında yer alan habere göre, Milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 5 milyon euro civarında bonservis ödeyecek.
22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.
Rennes'te 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 asist yaptı.
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