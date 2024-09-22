Bertuğ Yıldırım'ın takımı Getafe, Leganes ile puanları paylaştı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:07

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:07

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Getafe, sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'de oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Leganes, 76. dakikada Jorge Saenz ile öne geçti. Getafe, bu gole Borja Mayoral'in 83. dakikada penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Getafe'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bertuğ, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Getafe 4, Leganes, 6 puana yükseldi.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Getafe, Barcelona deplasmanına gidecek. Leganes, bu kez Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak.