Takımıyla ayrıntılar görüşülüyor: Beşiktaş'a PSG'den İtalyan orta saha!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın PSG forması giyen genç futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve önemli transferlere imza atan Beşiktaş, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Orta sahaya transfer hedefleyen siyah-beyazlılar, Cher Ndour'u renklerine bağlayacağı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Cher Ndour ile her konuda anlaşma sağladı.
PSG İLE DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile son detayları görüşüyor. Beşiktaş'ın Fransız deviyle de el sıkışması durumunda Cher Ndour transferi resmiyet kazanacak.
PSG, 2023-24 sezonu başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Cher Ndour'u devre arasında Braga'ya kiralamıştı. Önceki sezon PSG ve Braga'da toplam 15 maça çıkıp 399 dakika süre alan Cher Ndour 2 gollük skor katkısı vermişti.
Spor Haberleri
- Premier Lig devinden yıldız forvete 75 milyon Euro!
- West Ham United'dan 40 milyon Euro'luk imza!
- Beşiktaş'a PSG'den İtalyan orta saha!
- Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te yarı finalde!
- Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
- Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, Ukraynalı rakibine yenildi
- Alexis Sanchez 13 yıl aranın ardından geri dönüyor!
- Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu!
- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda korkutan anlar!
- Milli güreşçi Paris 2024'te çeyrek finalde mağlup oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Brezilya'da yolcuları taşıyan uçak düştü!
- İşte AKP’ye geçecek isimler…
- Annelerini çok seven 4 burç
- Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı!
- Evreşe talanı
- FETÖ övgüleri bitmiyor
- Ankaralı Turgut'tan hayranlarını üzen haber!
- 'Önünde hiçbir engel yok, bana düşen dostça ikaz etmek'
- Galatasaray'dan Wilfried Zaha açıklaması!
- Kazada ölenlerin yakınları konuştu: 'Düğünleri vardı'