Takımıyla ayrıntılar görüşülüyor: Beşiktaş'a PSG'den İtalyan orta saha!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 10.08.2024 - 16:38

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve önemli transferlere imza atan Beşiktaş, bir takviyeye daha hazırlanıyor. Orta sahaya transfer hedefleyen siyah-beyazlılar, Cher Ndour'u renklerine bağlayacağı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Cher Ndour ile her konuda anlaşma sağladı.

PSG İLE DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile son detayları görüşüyor. Beşiktaş'ın Fransız deviyle de el sıkışması durumunda Cher Ndour transferi resmiyet kazanacak.

PSG, 2023-24 sezonu başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Cher Ndour'u devre arasında Braga'ya kiralamıştı. Önceki sezon PSG ve Braga'da toplam 15 maça çıkıp 399 dakika süre alan Cher Ndour 2 gollük skor katkısı vermişti.