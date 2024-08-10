Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Geçici Transfer Oldu. Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Rizespor ise transferi sosyal medya hesabından "Merhaba Rize, ben geldim" paylaşımıyla duyurdu.
“Merhaba Rize, ben geldim” pic.twitter.com/2Jd6oQs94W— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 10, 2024
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir, 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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