Beşiktaş 90'da yıkıldı!: Hatayspor 2-1 Beşiktaş

24 Ekim 2022 Pazartesi, 19:00

Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Hatayspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

ISMAEL'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK!

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Kaan Kanak ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yerine Adekugbe ve Jose Luis'e görev verdi.

WEGHORST'TAN SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst sezonun en erken golüne imza attı. Siyah beyazlılarda, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla 33. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi.

Wout Weghorst'un attığı gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL

11. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Wout Weghorst savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın penaltısı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ISMAEL'DEN İKİNCİ YARI HAMLE!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ikinci yarının başında Jackson Muleka'yı oyundan alırken, yerine Nathan Redmond'ı sahaya sürdü.

HATAY BERABERLİĞİ YAKALADI!

Hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet'in ortasında kale önünde Ze Luis kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Tecrübeli golcü Ze Luis, Süper Lig'de ilk golünü Beşiktaş karşısında buldu.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

Beraberlik golünün ardından Valerien Ismael 53. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Siyah-beyazlılarda Gedson ve Cenk Tosun oyuna girerken, Dele Alli ve Salih Uçan kenara geldi. Ancak bu değişiklikler galibiyet için yeterli olmadı.

HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ!

Hatayspor'da Ruben Ribeiro'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Kaan Kanak'ın yerden vuruşunda top ağlara gitti.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ismael'in öğrencileri söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, 2 maçtan da puansız ayrıldı.