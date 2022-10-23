Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev alev yandı
Beşiktaş'ta İETT otobüsü alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Beşiktaş Levent'te Kabataş-Sarıyer seferini yapan İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Şoför otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede otobüs alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüsü kısa sürede söndürdü.
Otobüs yangınında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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