Beşiktaş'a Vaclav Cerny'den kötü haber! 'Wolfsburg'da kalıp oynamak istiyor'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vaclav Cerny'nin, Wolfsburg'daki geleceği belli oluyor. Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Çek kanat oyuncusu, bonservisini elinde bulunduran Alman takımına geri döndü ve sezon öncesi hazırlık kampına katıldı.

Alman basınında çıkan haberde, Wolfsburg'dan ayrılacak futbolcular arasında gösterilen Cerny'ye Beşiktaş'ın somut ilgisinin olduğu belirtilirken, 27 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair beklenmedik bir gelişme meydana geldi.

Wolfsburger Allgemeine Zeitung'un haberine göre; Vaclav Cerny, Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Paul Simonis ile yaptığı özel görüşmede Alman takımında kalmak ve başarılı olmak istediğini açıkça dile getirdi.

Simonis'in de futbolcusunun bu tavrından memnuniyet duyduğu ve gazeteye verdiği demeçte "Wolfsburg'da kalıp oynamak istiyor. Bu iyi bir şey" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan Wolfsburg'un dün Magdeburg'u 4-3 yendiği hazırlık maçında forma giyen Cerny, ilk 11'de müsabakaya başladı ve 64 dakika sahada kalırken bir de gol attı. Teknik direktör Simonis, 10 numara pozisyonunda görev alan Çek oyuncunun performansından memnuniyet duyduğunu ifade etti ve "Topla çok yaratıcı olduğu ve sol ayağıyla rakibi şaşırtabildiği için fark yaratabiliyor" diye konuştu.

Hollandalı teknik adam, geçmişte Ajax ve Twente'den de tanıdığı Vaclav Cerny için "Bizimle kalmak isteyen oyunculara ihtiyacım var. Şimdi Wolfsburg için yeterince iyi olduğunu göstermesi onun için büyük bir meydan okuma olacak" dedi.

2023 yılında Twente'den 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cerny'nin, Alman kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.