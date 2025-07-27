Flamengo'dan Beşiktaş'a gönderme!

Brezilya'nın Flamengo kulübü, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Emerson Royal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak İtalya'nın Milan takımında forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile 31 Aralık 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Brezilyalı futbolcunun yeni kulübün 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İlk olarak Trabzonspor'un anlaşmak üzere olduğu Saul Niguez'i kadrosuna katan Brezilya kulübü, Beşiktaş'ın elinden de Emerson Royal'i kapınca Türk kulüplerine göndermede bulundu ve İngilizce X hesabından "Brezilya'da oynamak büyüktür Türkiye'de oynamaktan" anlamına gelen bir paylaşım yaptı.