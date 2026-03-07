Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'a yanıt verdi... Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar!

Beşiktaş'a yanıt verdi... Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar!

7.03.2026 21:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'a yanıt verdi... Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar!

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde ilk yarıdaki bir pozisyona tepki gösteren paylaşım yaptı. Derbide ilk yarının tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın paylaşımına yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray, 25. haftadaki derbide karşılaştı. Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılı takımın golünü Victor Osimhen kaydetti.

Derbinin ilk yarısındaki bir pozisyonla ilgili Beşiktaş, Leroy Sane'nin yaptığı faulün ardından kırmızı kart beklerken hakem Ozan Ergün sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili yapılan paylaşımda, "Daha ne olması gerekiyor?" denildi.

GALATASARAY'DAN YANIT

Beşiktaş'ın paylaşımının ardından Galatasaray, derbinin devre arasında peş peşe iki paylaşımda bulundu. 

Galatasaray, ilk yarıda Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında da bu pozisyona yer verilerek, “Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?” ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #Derbi

İlgili Haberler

Kazımcan Karataş, Galatasaray maçında yok!
Kazımcan Karataş, Galatasaray maçında yok! Başakşehir'de Göztepe maçında sarı kart gören Kazımcan Karataş, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş derbisi öncesi... Galatasaray'dan Ahmed Kutucu kararı!
Beşiktaş derbisi öncesi... Galatasaray'dan Ahmed Kutucu kararı! Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Ahmed Kutucu, derbi kafilesinde yer almadı.
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 25. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM: Trendyol Süper Lig 25. hafta mücadelesi Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…