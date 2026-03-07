Beşiktaş'a yanıt verdi... Galatasaray'dan peş peşe paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray, 25. haftadaki derbide karşılaştı. Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken sarı-kırmızılı takımın golünü Victor Osimhen kaydetti.

Derbinin ilk yarısındaki bir pozisyonla ilgili Beşiktaş, Leroy Sane'nin yaptığı faulün ardından kırmızı kart beklerken hakem Ozan Ergün sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili yapılan paylaşımda, "Daha ne olması gerekiyor?" denildi.

GALATASARAY'DAN YANIT

Beşiktaş'ın paylaşımının ardından Galatasaray, derbinin devre arasında peş peşe iki paylaşımda bulundu.

Galatasaray, ilk yarıda Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında da bu pozisyona yer verilerek, “Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?” ifadeleri yer aldı.