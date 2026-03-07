Beşiktaş'ı Osimhen ile devirdi... Galatasaray'dan derbide altın değerinde 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, 39. dakikada Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Sarı kırmızılılarda Leroy Sane, 62. dakikada VAR uyarısı sonrası Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Süper Lig'de zorlu bir deplasmandan kritik bir galibiyetle çıkan Galatasaray, puanını 61'e çıkardı ve zirvede maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

BEŞİKTAŞ LİGDE 13 MAÇ SONRA YENİLDİ

Süper Lig'de 13 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

Galatasaray, 10 Mart salı günü Liverpool ile evinde oynadıktan sonra 14 Mart'ta Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş ise gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 0-1 Galatasaray

95' DİREĞİN YANINDAN! Beşiktaş'ın kazandığı frikikte Orkun Kökçü topun başına geçti. Hafif sağ çaprazdan şutunu da çıkartan Orkun'un topu, yakın direkteki kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

94' Galataasaray'da Singo, uzatma anlarında sarı kart gördü.

90' Galatasaray'da Sallai ve Torreira oyundan alındı. Yerlerine ise Yunus Akgün ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

89' Beşiktaş'ta Olaitan, sarı kart gördü.

86' DIŞARIYA! Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ortasında Ndidi istediği vuruşu yapamadı. Sonrasında topu tekrar önünde bulan Wilfred Ndidi, kalenin karşı cephesinden şutu, doğrudan dışarıya çıktı.

85' Roland Sallai de sarı kart gören bir diğer futbolcu oldu.

84' Sallai'nin sağ kanattan ortasını, Beşiktaş defansı Osimhen'e gelmeden araya girdi ve uzaklaştırdı.

82' Lemina ve Barış Alper oyundan alındı, yerlerine ise Singo ve Eren Elmalı oyuna dahil oldu.

81' KALENİN DİBİNDEN! Agbadou'nun ceza sahası dışından şutu, defansın da müdahalesi ile direğin yanından kornere çıktı.

80' Uğurcan Çakır, oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart görenler kervanına katıldı.

78' Hızlı çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Lemina'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, bu pozisyon sonucunda Lemina'ya sarı kart gösterdi.

77' ERSİN ŞANS TANIMADI! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rakiplerinden kurtularak ceza sahasına girdi. Hafif sol çaprazdan şutunda Ersin Destanoğlu kalesinde adeta büyüdü.

74' Osimhen - Torreira paslaşmalarının ardından top son olarak sağ kanattaki Osimhen'de kaldı. Osimhen'in içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı ve doğrudan dışarı çıktı.

72' Beşiktaş'ta Asllani ve Cerny oyundan alındı. Mustafa ve Cengiz Ünder kalan sürede oyunda olacak.

70' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sol taraftan kullandığı korneri ceza sahası dışındaki Cerny'e çıkardı. Cerny'nin şutu, Abdülkerim'in müdahalesi ile tekrardan kornere çıktı. Beşiktaş cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi.

69' Murillo'nun ceza sahası sağ tarafta son çizgiden içeriye çevirdiği top Orkun Kökçü'de kaldı. Orkun'un şutunu Uğurcan kontrol etti.

68' Galatasaray'da Gabriel Sara, yerini Sacha Boey'e bıraktı.

67' Barış Alper'in ceza sahası sol tarafından içeriye çevirmek istediği top, defansın müdahalesi ile kornere çıktı.

62' KIRMIZI KART | Galatasaray'da Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahale sonrasında VAR uyarısı ile direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

59' Galatasaray'da Sanchez'in kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruş Barış'ın önünde kaldı. Barış Alper'in Osimhen'e aktardığı topu Osimhen, gelişine sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

57' Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

55' Cerny'nin sağ çaprazdan sol ayağıyla şutunu, Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

52' Sol kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Oh, ceza sahası sol çaprazdan şutu yakın direkten dışarı çıktı.

51' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Orkun Kökçü, Oh'a doğru ortasını açtı. Rakibinin üzerinden gelen topa kafasıyla vuran Oh, çerçeveyi tutturamadı. Sonrasında ise bu pozisyon için faul düdüğü çalındı.

48' SON ANDA! Kullanılan kornerin devamında top, sağ taraftaki Cerny'nin önünde kaldı. Vaclav Cerny'nin sol ayağıyla sert şutunu, Uğurcan Çakır kornere çeldi.

47' Asllani'nin sol kanattan açtığı ortayı, Lemina ters bir vuruşla kornere attı.

45' KAÇTI! Ceza sahası içinde topla buluşan Cerny, yine ceza sahası sağ taraftaki Murillo'ya pasını aktardı. Dar açıdan şutunu çıkarten Murillo'nun topuna, Jakobs son anda ayak koydu.

42' Barış'ın sol kanattan ortası, Agbadou'dan da sekerek Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

39' GOL | Sane'nin ortasında yakın mesafeden iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi!

38' Jakobs'un sol çaprazdan ceza sahasına doğru ortaladığı topu Agbadou ayak koydu.

36' Topla birlikte hızlanarak ceza sahasına girmeye çalışan Sane'ye, Rıdvan Yılmaz ayak koydu ve topu Beşiktaş'a kazandırdı.

34' Olaitan, şık çalımların ardından topu sağ çaprazdaki Cerny'e doğru gönderdi. Jakobs, top Cerny'e gelmeden araya girerek pozisyonun büyümesine engel oldu.

32' Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında Barış Alper'in içeriye çevirdiği top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

31' Murillo, Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Maçın hakemi Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye tepkileri sonrasında sarı kart çıkardı.

29' Sane, Asllani'ye yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

28' Hyen-Gyu Oh'un ceza sahası dışından sert şutu defansın da müdahalesi ile yavaşlayarak kaleci Uğurcan'da kaldı.

25' Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde Osimhen istediği kafa vuruşunu yapamadı. Rıdvan Yılmaz, önünde kalan topla çıkmaya çalışırken Lemina tarafından faul ile durduruldu.

20' Sol taraftan ceza sahasına giren Barış Alper dar açıdan şutunu çıkartamadı ve yerde kaldı. Devamında ceza sahası dışına açılan topu Sara, sert bir vuruş ile kaleye gönderdi. Ersin iki hamlede topun sahibi oldu.

19' Kristjan Asllani'nin orta alandan Oh'a doğru aktardığı topu Sanchez istediği dokunuşu yapamadı. Arkaya seken topa Abdülkerim, Oh'tan önce kademeye girdi.

18' Galatasaray'ın Sara ile sağ taraftan kullandığı korneri, Ersin tek yumrukla uzaklaştırdı.

15' KAÇTI! Olaitan'ın sağ kanattan ceza sahası çizgisi üzerinde ki Asllani'ye pasını aktardı. Asllani'nin sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

11' Barış Alper'in Osimhen'e aktarmayı çalıştığı topu, Agbadou kesti.

10' Sallai'nin Barış Alper Yılmaz'a doğru attığı pas, Barış için hızlı oldu.

6' Victor Osimhen, yaşanılan pozisyonun ardından hakeme itirazlarını sürdürdü. Hakem, Osimhen'e sarı kart çıkardı.

5' Gabriel Sara'nın Osimhen'e aktardığı ara pasta, Nijeryalı futbolcu sağ taraftan ceza sahasına girdi. Agbadou'yu da çalımlayan Osimhen, topu içeriye çeviremedi. Ersin Destanoğlu'na da faul yaptı.

4' Uğurcan Çakır'ın sağ tarafa doğru vurduğu uzun top, taca çıktı.

2' Galatasaray, sol taraftan Jakobs ile taç atışı kullandı. Pozisyonun devamında top Beşiktaş'ta kaldı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.