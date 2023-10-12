Beşiktaş açıkladı: Burak Yılmaz'a 2 yeni yardımcı!
Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, genç hocanın yardımcılığını yapacak 2 ismi açıkladı.
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
IGOR TUDOR'UN YARDIMCISIYDI
Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitness antrenörlüğü yaptı.
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