Beşiktaş açıkladı: Burak Yılmaz'a 2 yeni yardımcı!

Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, genç hocanın yardımcılığını yapacak 2 ismi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:16
Beşiktaş açıkladı: Burak Yılmaz'a 2 yeni yardımcı!
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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

IGOR TUDOR'UN YARDIMCISIYDI

Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Toni Modric ise Riga'da fitness antrenörlüğü yaptı.


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