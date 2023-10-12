Lemi Çelik
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Beşiktaş’ı kimler dağıtmak istiyor?

12 Ekim 2023 Perşembe

Beşiktaş’ta taraftar galeyana geliyor. Geçmişte çok iyi tanınan ve yıllarca koltukta oturan bir başkanın, taraftar gruplarına para vererek onları Serdar Bilgili aleyhine bağırttığını görmüştük. Sonra da Beşiktaş’ın nasıl yanlış transferlerle ekonomik olarak çökertildiğini gördük. 

Şimdi aynı senaryoyu izliyoruz. Dışarıdan birileri Beşiktaş’a başkan olup kulübün olanaklarından faydalanıp, kendi ekonomik düzenlerini düzeltmek için Siyah-Beyazlıları yıpratmaya, parçalamaya devam ediyor. Beşiktaş taraftarını doldurarak, yanlış yönlendirerek Ahmet Nur Çebi’nin aleyhine bağırtarak istifaya zorlamaya çalışıyor. 

Bu süreç devam ederse kulüp ekonomik olarak çöker, paramparça olur, asla toparlanamaz bir hale gelir. Geçmişte yapılan pahalı ve yanlış transferleri görmek zorunda kalırız. Örneğin; Tabata, İsmail Köybaşı ve birçok yabancı oyuncu transferindeki yanlışların aynısını görebiliriz. Bence taraftar galeyana gelmesin. Taraftarlar, Çebi gibi ahlaklı, düzgün karakterli, Beşiktaş’ın menfaatlerini kollayacak, asla yanlış yapmayacak bir başkana destek versin. Yoksa Beşiktaş’ın durumu ilerleyen yıllarda hiç iyi olmaz. Zaten bu borçlarla, bu mevcut durumla bir kişinin gelip kulübü toparlaması mümkün değil. Beşiktaş’ta taraftarların bir bölümü neden “İstifa” diye bağırıyor, kim bağırtıyor buna dikkat etmek lazım. 

Beşiktaş, Şenol Güneş’in ayrılmasıyla çok büyük güç kaybetti. Eğer biraz sabırlı olunsaydı Şenol Hoca, takımı toparlayıp ikinci yarıya şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak takım yaratırdı. Ve Güneş o takımı oluşturup olgunlaştırırdı. 

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Lemi Çelik
Lemi Çelik Beşiktaş’ı kimler dağıtmak istiyor?

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