Beşiktaş, Adana Demirspor'un serisini bitirdi! Adana Demirspor 1 - 4 Beşiktaş (Maç sonucu)

Yayınlanma: 21.05.2023 - 10:18

Güncelleme: 21.05.2023 - 21:12

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda kaybetmeyen Adana Demirspor'un serisini Beşiktaş bozdu.

Siyah beyazlılar, mücadelede 2 penaltı kazanırken 72. dakikada Cenk Tosun ve 90+5'de Aboubakar hata yapmadı ve gole çevirdi.

Beşiktaş'ın diğer gollerini 45. dakikada Aboubakar ve 46. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.

Adana Demirspor adına tek golü ise 19. dakikada Belhanda attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 74 puana yükselirken maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise 63 puanla 4. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff.



Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

CANLI: Adana Demirspor 1 - 4 Beşiktaş

98' Maçta son düdük çaldı!

96' GOL Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle farı 3'e çıkardı.

95' PENALTI! Mustafa Kürşad Filiz pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

94' Beşiktaş penaltı bekliyor. Morel'in pasında Ertaç topa yetişmek isterken Gedson'a faul yaptı. Hakem şimdi pozisyonu VAR'dan izliyor.

87' Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kaleci Mert'te kaldı.

84' Benjamin Stambouli'nin pasında Onyekuru, çaprazdan topu kontrol etmek istedi ama savunma son anda araya girdi.

80' Amir Hadziahmetovic, Yusuf Sarı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

79' Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşu Belhanda ortaladı. Beşiktaş savunması araya girdi.

77'Adana Demirspor'da Montella, kırmızı kart gördü.

73' GOL Beşiktaş, Cenk'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

72' Cherif Ndiaye pozisyon sonrası sarı kart gördü.

70' PENALTI! Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Cherif Ndiaye topu uzaklaştırmak isterken rakibine faul yaptı. Mustafa Kürşad Filiz beyaz noktayı gösterdi.

65' Badou Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

64' Sağdan kullanılan köşe vuruşunu Belhanda ortaladı. Beşiktaş savunması yine topu karşıladı.

63' Kevin Rodrigues'in harika ortasında Yusuf Sarı topa vurmak istedi. Masuaku topu son anda kornere çeldi.

61' Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu Belhanda kullandı. Rodrigues'in ortasında savunma topu karşıladı. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Mert bu pozisyonda zorlanmadı.

59'Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu Aboubakar uzaklaştırdı.

58'Yusuf Sarı'nın ceza sahasına kestiği topa Ndiaye kale önünde vuramadı. Korner.

57' Beşiktaş'ta şu ana kadar 4 futbolcu sarı kart gördü. (Gedson, Salih, Rosier, Colley)

54' Omar Colley, Cherif Ndiaye'ye yay üzerinde yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

50' Belhanda'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topa Yusuf gelişine vurdu. Top yine savunmadan döndü.

49' Salih, kendi yarı alanında Ndiaye'yi düşürdü. Akintola o bölgeye geldi. İkili arasında çıkan atışma sonrası tansiyon bir anda yükseldi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

48' HARİKA GOL Sol çaprazda topla buluşan Gedson, İsmail'den sıyrılıp harika vurdu. Uzak köşeden top ağlarla buluştu.

47' GOL Beşiktaş, Gedson'un golüyle 2-1 öne geçti.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı!

D.A. Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45' Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golüyle eşitliği yakaladı.

45'BİR KARAMBOL! Redmond, sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi ve içeri çevirdi. Karambolde Vincent Aboubakar şutunu çekti. Savunma topu kornere çeldi. Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekliyor.

44' Ceza sahasına gönderilen topu Cenk indirdi. Vincent Aboubakar karambolde topa vurmak istedi ama Ertaç Özbir iki hamlede topun sahibi oldu.

43' Valentin Rosier sağdan ceza sahasına iyi kesti. Vincent Aboubakar kale önünde kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.

43' Valentin Rosier sağdan ceza sahasına iyi kesti. Vincent Aboubakar kale önünde kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.

40' Gedson Fernandes, yay üzerindeki Salih'e bıraktı. O bekletmeden Vincent Aboubakar görmek istedi ama savunma araya girdi.

35' Orta alanda çok iyi paslarla rakip yarı alana geçen Adana Demir'de Yusuf Sarı ceza sahasına girmek istedi savunma izin vermedi. Dönen topa Ndiaye vurdu ama top yandan dışarı gitti.

34' Amir Hadziahmetovic, rakip yarı alanda Badou Ndiaye'yi düşürdü. Tansiyon bir anda yükseldi. Hakemin de hemen araya girmesiyle taraflar yatıştı.

33' Cenk Tosun önde baskıyla topu Morel'den kaptı. Yay üzerindeki Vincent Aboubakar'ı gördü ama Kevin Rodrigues görev bölgesinin çok uzağındaki pozisyonu uzaklaştırmayı bildi.

32' Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden içeri çevirdi. Cherif Ndiaye'den önce Saiss'ten çok ama çok kritik bir müdahale geldi.

31' Gedson Fernandes'in yay üzerinden yaptığı vuruş kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

30' Younes Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan döndü.

25' Arthur Masuaku'nun uzun tacında savunmadan seken topa Vincent Aboubakar gelişine vurdu. Seken top kaleci Ertaç'ta kaldı.

23' Gedson Fernandes, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

22' Yusuf Sarı, sağdan ceza sahasına harika girdi. Bir anda yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz oyunu sürdürdü.

19' GOL! Adana Demir, Belhanda ile 1-0 öne geçti.

13' Bu kez Adana Demirspor geldi. Yusuf Sarı sağdan ceza sahasına girdi. Kalecinin solundan topu ağlara göndermek istedi ama meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

12' Cenk Tosun ceza sahası dışından çok sert vurdu. Ertaç gole izin vermedi.

10' Younes Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topu Cherif Ndiaye iyi taşıdı ama topu ayağından aşınca kaleci Mert çıktı ve topu aldı.

9' KAÇTI! Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun çaprazdan vuruşunu yaptı. Ertaç'ın müdahalesinin ardından Morel topu uzaklaştırdı.

8' Gedson Fernandes'in ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

7' Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli sol çaprazdan vurdu, top savunmadan döndü.

4' Arthur Masuaku'nun savunma arkasına gönderdiği topa Cenk hareketlendi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

FORMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ligin geride kalan bölümünde 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 71 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla üçüncü sırada girdi. Ligde Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle birlikte Siyah beyazlıların şampiyonluk şansı kalmadı.

Beşiktaş, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya çalışacak.

Adana Demirspor, son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor. Adana temsilcisi, son 6 haftada biri hükmen galibiyet sonucunda olmak üzere 18 puan almayı başardı. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 5'ini kaybeden Adana Demirspor, 63 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK

Siyah-beyazlı takımda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar ve Omar Colley, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 37. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana'da karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 38. kez rakip olacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN LİG TARİHİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı.

Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

ADANA DEMİRSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, Adana ekibine karşı deplasmanda çıktığı 18 müsabakanın 6'sını kazanabildi. Bu karşılaşmaların 8'inden Adana Demirspor galip gelirken, 4'ü ise berabere tamamlandı.

Beşiktaş, bu müsabakalarda 16 gol atarken, Adana Demirspor ise 21 kez fileleri havalandırdı.