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Adana Demirspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik!

Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadroda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:42
Adana Demirspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik!
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Tayyip Talha Sanuç ve Atiba Hutchinson kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor kamp kadrosu şu şekilde:


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