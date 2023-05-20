Adana Demirspor maçı öncesi Beşiktaş'ta 5 eksik!
Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda 5 futbolcu kadroda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Tayyip Talha Sanuç ve Atiba Hutchinson kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor kamp kadrosu şu şekilde:
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