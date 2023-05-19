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Son Dakika: Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni sözleşme

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, milli futbolcu Cenk Tosun'un sözleşmesini uzattığı kaydeildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:42
Son Dakika: Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni sözleşme
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Beşiktaş'ta milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcu Cenk Tosun ile 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.


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