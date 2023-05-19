Son Dakika: Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni sözleşme
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, milli futbolcu Cenk Tosun'un sözleşmesini uzattığı kaydeildi.
Beşiktaş'ta milli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcu Cenk Tosun ile 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 13 gol atıp 3 asist yapan tecrübeli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.
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