Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
9 Nisan Cumartesi günü 20.30’da Vodafone Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak. Zorlu karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çıktığı ilk maçta Trabzon'dan 1 puanla dönen Kara Kartal'da Fransız çalıştırıcı oynattığı futbolla camiaya umut verdi. Başarılı hoca, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak taraftarı önündeki ilk maçta zaferi yaşamayı hedefliyor.
Francesco Farioli'nin Alanyaspor'u ise galibiyet serisinin devam etmesini amaçlıyor. Akdeniz ekibinin başında çıktığı 12 maçın 7'sini kazanan İtalyan çalıştırıcı sadece 2 kez mağlup olarak turuncu-yeşillilere iyi bir ivme kazandırdı.
Valerien Ismael yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan ve ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Beşiktaş, 47 puanla 8. sırada bulunuyor.
52 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor ise ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak üst sıraları zorlamaya devam etmenin hesaplarını yapıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi
Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan, Tayfur, Efecan, Emre Akbaba, Candeias
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