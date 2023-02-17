Beşiktaş, Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı
Beşiktaş, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Beşiktaş, sezonun kalanında lige devam etmeyecek Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüp, transferi Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralarken, TFF bilgi sistemine göre Maxim'in lisansı da bugün çıkarıldı.
Gaziantep FK, Rumen futbolcuyu 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katıp, daha sonra bonservisini almıştı.
Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 21 lig maçına çıkan Maxim, 4 gollük performans ortaya koydu. 3 yıldır Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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