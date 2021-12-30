Beşiktaş - Altay Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur maçlarının kapanışını, son şampiyon Beşiktaş yapıyor. Kartal, evinde Altay ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.
GEÇEN SEZONUN KUPA ŞAMPİYONU
Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.
Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.
Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.
Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.
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