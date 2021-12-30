Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Brezilya basınından Jailson'ın döneceği takımla ilgili ise flaş bir iddia geldi.
Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen Brezilyalı orta saha Jailson, sarı lacivertli kulüpten 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olmuştu.
Brezilya basınından UOL Esporta'da yer alan habere göre, Çin ekibinde yaşadığı ödeme sıkıntısı nedeniyle sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den bir talip çıktı.
UOL'de yer alan iddiaya göre 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, bonservisi elinde olan Jailson'u transfer etmek istiyor. Brezilyalı futbolcu ile Portekiz'den bir kulübün daha ilgilendiği bilgisi de yer aldı.
Fenerbahçe'de 63 karşılaşmada forma giyen Jailson bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
Piyasa değeri 1.8 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcu, Dalian Pro'ya transfer olduğunda bu yana sadece 6 maçta forma giydi. Jailson, bu sezon ise hiç forma şansı bulamadı.
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