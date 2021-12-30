Norveç basını yazdı: Galatasaray'dan Emil Konradsen Ceide için reddedilemeyecek teklif

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:27

Süper Lig'de ilk yarı sona ererken, ligde istediği konumda yer alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na da 5. turda veda eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

Sarı-kırmızılı ekip ile anılan Emil Konradsen Ceide için Norveç basınından transfer haberi geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki genç futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transfer olabilir.

Norveç'te yayın yapan TV2'nin haberine göre Galatasaray bir süredir ilgi gösterdiği Emil Ceide için kulübü Rosenborg'un kapısını çaldı. Haberde herhangi bir miktar belirtilmezken Galatasaray'ın büyük bir teklif yaptığı ve oyuncunun istemesi durumunda kulüplerin anlaşacağı belirtildi.

Rosenborg, Galatasaray'ın teklifini henüz yanıtlamadı. Oyuncunun menajeri Tore Kvarme ise daha önce bu konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini dile getirmişti.

*Görsel, futbolcunun Instagram hesabından alınmıştır.