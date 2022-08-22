Beşiktaş, Ante Coric'in peşinde!

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:15

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyaz-beyazlıların, bonservisi İtalyan ekip Roma'da bulunan Ante Coric için harekete geçtiği öne sürüldü.

Sporx'in aktardığı habere göre; İtalyan gazeteci Flavio Tassotti, daha önce Fenerbahçe ile de adı yan yana gelen, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen Ante Coric için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu yazdı.

MALİYETİ 6 MİLYON EURO OLMUŞTU

Son dönemde kulübü Roma tarafından sık sık kiralık olarak başka takımlara gönderilen Ante Coric'in bu sezon da kadroda düşünülmediği ifade edildi. 2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Roma'nın yolunu tutan Hırvat oyuncuya şu anda ise 800 bin Euro değer biçiliyor.

Daha önce yeni Luka Modric olarak gösterilen Coric, Serie A'daki ilk sezonunu tamamladıktan sonra Almeria, Venlo, NK Olimpija ve Zurih gibi ekiplere kiralık olarak gönderildi. 25 yaşındaki Hırvat oyuncunun sözleşmesi sezon sonu itibariyle son bulacak. Coric, Hırvatistan A Milli Takım formasını da 5 kez sırtına geçirmişti. Başarılı futbolcu, geçen sezon Zurih formasıyla 23 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist ile takımına katkıda bulunmuştu.