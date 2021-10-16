Beşiktaş antrenörü Murat Şahin Başakşehir yenilgisin nedenini açıkladı
Beşiktaş antrenörü Murat Şahin, “Takımın dengesi, beraber oynaması, aynı ritmi yakalaması zaman alan bir şey. Biz de çok fazla sakat olunca geri dönmesi zaman aldı, Biz şimdi yaşıyoruz" dedi.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Şahin, Başakşehir karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve üzgün olduklarını söyledi.
Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-2 yenilirken Siyah-Beyazlı ekibin teknik sorumlusu Murat Şahin, maçtan önce zeminin ıslatılmasının performanslarını etkileyip etmediğiyle alakalı, “Kötü oyunu, ilk yarı özelikle iyi oynamadığımızı düşünmüyorum. Bunu sahaya da bağlamıyorum. Daha iyi şeyler yapmalıydık. Saha ıslandı diye buna bağlayamayız. Çok basit bir yorum olur. İlk 45 dakikalık oyun iç açıcı değildi. Milli aradan sonra zaman zaman kötü oyunlarla karşılaşabiliyorsunuz. O da bugün oldu. İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz” ifadelerini kullandı.
“MAĞLUBİYETİ BAŞKA NEDENLERE BAĞLAMAK İSTEMİYORUZ”
Vida’nın penaltı beklediği pozisyona ilişkin gelen bir soruyu Şahin, “Görüntü penaltı gibi duruyor ama akan oyunda çekmenin derecesi ne bilmiyorum. Bu sene bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Kazandığımız penaltının çok fazla izlendiğini düşünüyorum. Çok net bir penaltı bence ama kötü oyunu veya aldığımız mağlubiyeti başka nedenlere bağlamak istemiyoruz” şeklinde cevaplandırdı.
“Bugüne kadar milli aradan önce ciddi sakatlıklar yaşadık” diyen Murat Şahin, şöyle devam etti:
“Takımın dengesi, beraber oynaması, aynı ritmi yakalaması zaman alan bir şey. Biz de çok fazla sakat olunca geri dönmesi, form tutması süre alıyor. Bunları zaman zaman yaşayacaksınız. Biz şimdi yaşıyoruz ama bunu atlatamayacak teknik heyet ve oyuncu grubu değiliz. Biz oyuncu grubumuza inanıyoruz. Bundan çok çabuk sıyrılıp önümüze bakacağız.”
Teknik Sorumlu Şahin, ilerleyen haftalarda hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’deki zorlu fikstüre hazır olduklarını belirterek, “1-2 mağlubiyet aldık diye hazır değil değiliz. Hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Bugün iyi oyamadık. 1-1’den sonra iki kolay golü yemememiz lazım. Bu seviyede bu golleri yerseniz maçı çevirmek kolay değil. Oyuncu değişiklerinden sonra oyuna adapte olmak için skoru da bulduk ama bu tarz gollerle demoralize olmanız maçı kaybetmenize neden oluyor. Ama demek değil ki bunu önümüzdeki maçlarda da yaşayacağız. Bu maçlardan ders çıkarıp devam edeceğiz” diye konuştu.
Murat Şahin, sakatların son durumuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:
“Pjanic ile Kenan yarın antrenmana çıkacaklar, orada takımla çalışacaklar. Nkoudou ile Mehmet Topal’ın zamana ihtiyacı var. Minimum 10 güne ihtiyaçları var. Ama Pjanic yarın takımla çalışacak. Onun kararını hoca salı günü konuşarak, idmandaki durumuna bakarak verecek.”
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