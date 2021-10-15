Sergen Yalçın, Başakşehir’de yine tribünde!

15 Ekim 2021 Cuma, 20:45

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk etti.

Sivasspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında 1 maç ceza alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşılaşmasını locada takip etti.

Başarılı teknik direktör, geçtiğimiz sezon yine bu statta oynanan ve Beşiktaş’ın 3-2 kazandığı karşılaşmayı da cezası nedeniyle tribünden takip etmişti.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Başakşehir maçı öncesinde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.



