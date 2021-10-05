Beşiktaş ara transferde Kaan için düğmeye basacak

05 Ekim 2021 Salı, 14:29

Transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı yıldızlarla sezona müthiş bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar, sadece tek hamle konusunda istediğini alamamıştı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda pes etmeme kararı aldı.

Kaan Ayhan için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmeyen idareciler, Ocak’ta strateji değiştirecek. Beşiktaş Yönetimi’nin, ara transfer dönemi öncesinde Yeşil-Siyahlı kulüple görüşüp Kaan’ı bonservisiyle almak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.

“Sassuolo’yla anlaşılırsa oğlum Türkiye’de oynamak ister” sözlerini sarf eden Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan’ın, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’a gelip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı. Baba Ayhan’ın, İtalyan kulübünün ikna edilmesi halinde oğlunun Siyah-Beyazlılar’a transfer olmaya istekli olduğunu ilettiği öğrenildi. Öte yandan Kaan Ayhan’ın, Beşiktaş’tan yakın arkadaşı Kenan Karaman’la da görüşüp Siyah-Beyazlılar’a olumlu mesaj gönderdiği ancak transferin Sassuolo’ya takıldığı kaydedildi.

Kaynak: Ajansspor