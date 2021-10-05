Beşiktaş ara transferde Kaan için düğmeye basacak
Beşiktaş Yönetimi’nin, ara transfer dönemi öncesinde İtalyan kulübüyle görüşüp Kaan’ı bonservisiyle almak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı yıldızlarla sezona müthiş bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar, sadece tek hamle konusunda istediğini alamamıştı. İtalya Serie A ekibi Sassoulo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda pes etmeme kararı aldı.
Kaan Ayhan için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmeyen idareciler, Ocak’ta strateji değiştirecek. Beşiktaş Yönetimi’nin, ara transfer dönemi öncesinde Yeşil-Siyahlı kulüple görüşüp Kaan’ı bonservisiyle almak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.
“Sassuolo’yla anlaşılırsa oğlum Türkiye’de oynamak ister” sözlerini sarf eden Kaan Ayhan’ın babası Erol Ayhan’ın, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’a gelip Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıktı. Baba Ayhan’ın, İtalyan kulübünün ikna edilmesi halinde oğlunun Siyah-Beyazlılar’a transfer olmaya istekli olduğunu ilettiği öğrenildi. Öte yandan Kaan Ayhan’ın, Beşiktaş’tan yakın arkadaşı Kenan Karaman’la da görüşüp Siyah-Beyazlılar’a olumlu mesaj gönderdiği ancak transferin Sassuolo’ya takıldığı kaydedildi.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Emniyet’te ‘Yu-Ma-Tu’ depremi
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!
- Erdoğan’a Neler Oluyor?
- Pfizer-BioNTech aşısı olanlar dikkat