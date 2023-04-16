Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un Beşiktaş'a dönebileceği iddiası

Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:28

Güncelleme: 16.04.2023 - 16:36

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a katılan Wout Weghorst'u, siyah-beyazlılar yeniden transfer gündemine aldı.

30 yaşındaki golcü, Manchester United'dan teklif alınca siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak Manchester United ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştı. Ancak Weghorst'un İngiliz devinde kalması pek mümkün görünmüyor.

Wout Weghorst

BEŞİKTAŞ HEVESLİ

The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında. Wout Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, her ne kadar futbolcuyu satmak istese de Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görülüyor.

Wout Weghorst, Manchester United formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Hollandalı henüz Premier Lig'de golle tanışamadı. Buna rağmen teknik direktör ten Hag'ın onu takımda tutmak isteyebileceği öne sürüldü.

WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Weghorst'un potansiyel olarak uzun vadeli planlarının bir parçası olup olmadığı sorulduğunda Hollandalı teknik direktör, "Tabii ki. Futbolun birçok unsurunu gerçekten iyi yaptığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten iyi bir iş çıkarıyor" demişti.

Hollandalı golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta ise 9 kez ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.