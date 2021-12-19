Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan yeni teknik direktör açıklaması

19 Aralık 2021 Pazar, 22:22

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiler.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken maçın ardından siyah-beyazlı yönetimden yeni teknik direktör adaylarına dair açıklama geldi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın ardından, "Önder hocamız, çok değerli bir teknik adam. Bizim de içimizden yetişmiş bir teknik adam. 2 haftadır güzel bir performans sergiliyoruz. Biz teknik direktör noktasında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. "Yeni teknik direktör konusunda şartlar oluşuyor, oluşmuyor. Önemli olan Beşiktaş'ın oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam. Bunun değerlendirmesini biz yapıyoruz." dedi.

Kocadağ, kamuoyunda sıklıkla adı geçen Bruno Pinheiro için de, "Bruno Pinheiro konusunda arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı. Maalesef bu işler imzalanmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızla alakalı olmadı. Karşılıklı anlaşılamadı. Çok uzatmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kocadağ, yeni bir hoca konusunda ilerleme kaydedememeleri durumunda ilk yarıyı Önder Karaveli ile tamamlayacaklarını belirterek şunları ekledi:

"Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var. Çok değerli hocalar var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve buraya gelmek isteyen hocanın ne vaat ettiği. Biz bunları dinlemeye devam ediyoruz, değerlendiriyoruz. Teknik direktör konusunda yerli, yabancı ayrımı yapmak çok doğru değil. İyi hoca, kötü hoca vardır. Önemli olan Beşiktaş'ı taşıyabilecek bir hoca. Önder hocamız da çok olumlu mesajlar veriyor. Önder hoca zaten yeni hoca geldiğinde bile sistemin içinde olacak. Bu hafta bir ilerleme olmazsa Önder hocamız, ilk yarının kalan fikstüründe takımın başında kalmaya devam edecek."

