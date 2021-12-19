Osman Korkmazel, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

19 Aralık 2021 Pazar, 21:15

Ünlü spor yazarı Osman Korkmazel, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı dev mücadeleyi değerlendirdi.

Osman Korkmazel'in maç değerlendirmesi şöyle:

"Derbiler bir başka oluyor, 3 hafta önceki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi; müthiş maçta uzatmada attığı golle Sarı-Lacivertliler 3 puanı kapmıştı... Dün akşam bir diğer önem arz eden derbide, Fenerbahçe bu kez de Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak. İki takımın her zamanki parolası 3 puandır. Fenerbahçe müthiş taraftarı önünde bir adım önde gözükse de; her hafta bir başka telden çalan V.Pereira’nın saha içi neler yapacağı merak konusu. Beşiktaş’ta ise altyapı markalı Önder Karaveli; bakalım 2’nci tarih yazdıracak maçında ne gibi reaksiyon gösterecek. Bir hafta önceki 11’lerde mecburiyet ışında, fazla oynama yapmadı 2 teknik adam da... Fenerbahçe’nin rakibin kısık kalan hücumları ve orta sahasının geç geri dönüşlerinde; hızlı çıkış yaparak golü ulaştığını vurgulamalıyım. Buna Beşiktaş’ın nasıl önlem alacağını az sonra gözlemleyeceğiz. İnanılmaz bir destek var tribünlerden ama oyuna ilk 5 dakikada hükmeden Beşiktaş’tı ama bir şey elde edemedi. Sonrasında Fenerbahçe hızlı çıkışlar ile oyuna tempo getirdi ve Larin ele çarpmalı penaltı kazanarak Mesut ile öne geçti. Ancak Siyah Beyazlılar, oyuna hakimiyetine devam ediyordu. Ve Josef 5 savunma bloğunun arasından sert bir şutla beraberliği sağladı. Beşiktaş bir hatalı golde Vida hatasından yiyince ister istemez durakladı. İkinci yarı kim etkinleşir? Fenerbahçe’nin çok fazla kulübeden çıkıp oyuna katkı yapacak oyuncusu mevcut. Beşiktaş’ta ise sadece Oğuzhan ve Güven’i sayabilirim. Oğuzhan girdi; Beşiktaş yine oyuna hakim ve daha baskın. Hayret taraftar suskun, desteğini arttırmalı derken; Rıdvan ortalı Josef şık kafa vuruşla skora denge getirdiler. Pereira uyandı taraftarın da ısrarıyla, Mert Hakan ve İrfan’ı saha içene yolladı. Ve taraftar nihayet devreye girdi. Son 20 dk. Serdar Dursun takviyesi ama golü arayan Beşiktaş. Üstüne üstüne gidiyor Fenerbahçe’nin ama sonuç getirmiyor. 5 dk. uzatma, 2 taraf da sadece golü düşünüyor. Batshuayi’nin şutu direkte patlıyor ama skor değişmiyor. Bu sonuç 2’sine de yaramıyor, yerinde sayıp duruyorlar..."