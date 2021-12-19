Ali Koç ile Kenan Koçak, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yan yana
Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği tartışılırken dev maçı Ülker Stadı'nda takip eden başkan Ali Koç ile Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ın samimi görüntüleri gözden kaçmadı.
Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından zirveden uzaklaşan, lider Trabzonspor 'un 15 puan gerisinde Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe 'de koltuğu derinden sallanan Vitor Pereira'nın yerine A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ın getirileceği futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşulmuştu.
Sarı Lacivertliler'in Kenan Koçak'la ilk teması kurduğu iddia edilirken genç teknik direktör Kuntz ile birlikte dev derbiyi Ülker Stadı'nda takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, protokol tribündeki yerine giderken Koçak'la selamlaşmayı ihmal etmedi. Koç ile Koçak arasındaki samimi görüntüler ise, son günlerde çıkan iddiaları güçlendirdi.
Fenerbahçe'nin ilk teması kurduğu iddia edilen Kenan Koçak'ın çalışmış olduğu son 3 takımdaki puan ortalamaları:
Hannover 96: 1.39
Sandhausen: 1.21
Waldh Mannheim: 1.63
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