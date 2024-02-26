Beşiktaş Asbaşkanı Göçmez 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi: 'TFF gömleği giyerek beni şikayet edemezsiniz. Hayırdır!'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:50

Güncelleme: 26.02.2024 - 12:50

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında, 6 Şubat'ta karşı karşıya gelen Galatasaray ile Bandırmaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış, maçın ardından o dönem Bandırmaspor Başkanı olan Onur Göçmez, TFF ve VAR sistemini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Bandırmaspor başkanlığı görevinden 20 Şubat'ta ayrılan ve şu anda kulübün onursal başkanı olan Beşiktaş Asbaşkanı Göçmez, yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek Galatasaray Kulübü tarafından 'hakaret' iddiasıyla savcılığa şikayet edildi. Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatları, savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde Onur Göçmez'in Türk futboluna, Merkez Hakem Kurulu'na, hakemlere ve müvekkillerine hakaret ettiğini öne sürerek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'unun 22. maddesi uyarınca cezalandırılması talep ettiler.

"AÇIKLAMAMI CIMBIZLADILAR"

Onur Göçmez, bugün sabah saatlerinde avukatı Altın Mimir ve kulüp yöneticileriyle birlikte savcılığa gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Galatasaray yönetiminin, yaptığı açıklamayı kasıtlı olarak cımbızladığını söyleyen Onur Göçmez, kendisinden şikayetçi olan Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin, spor camiasında aldığı görevler ve unvanlardan habersiz olduklarını belirterek, bu şikayetin kendisine karşı bir tehdit olduğunu kaydetti.

"HAKKIMDA 'KYOK' KARARI VERİLSİN"

Savcılığa verdiği ifadede, şikayete konu açıklamayı yaptığı sırada Bandırmaspor'un onursal başkanı değil, asil başkanı olduğunu belirten Onur Göçmez, şikayet dilekçesine Beşiktaş JK Asbaşkanı unvanının da eklenerek, üçüncü kişi konumundaki kurumun olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını ve buna itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. Yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerin ne Süper Lig ile ne de Galatasaray A.Ş. ile alakası olmadığını kaydeden Göçmez, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

"TARAFTARI KARŞI KARŞIYA GETİRMEKİSTİYORLAR"

Savcılığa ifade verdikten sonra adliye önünde açıklama yapan Onur Göçmez, olayın Beşiktaş JK ile bir ilgisinin olmadığı halde hakkındaki soruşturma tebligatının kulübe geldiğini belirterek, "Bandırmaspor'un yaşadığı bir problemden dolayı, maç sonrası doğal olarak hukuksal hakkımı kullandım ve bir açıklama yaptım. Doğrudur, yanlıştır. Bunun otoritesi kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'dur ve MHK'dir. Ve yapmış olduğum açıklamanın başından sonuna kadar Galatasaray camiasına öncelikle başarılar dilediğimi ifade ettim ve böyle bir hakem performansına Galatasaray'a ihtiyacı olmadığını söyledim. Ne yazık ki maçtan sonra enteresan bir şekilde, hani Galatasaray taraftarını zan altında bırakmak istemem. Beşiktaş'ta Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Biz o günden bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadık. Sosyal medyada yaratılan algı, yanlış yönlendirmeler, hakaretler içerikli yapıştırmaları hiçbir zaman dikkate almadım ve çıkıp da bir kelime söylemedim. Ama ne zamana kadar, Beşiktaş Asbaşkanı'nı siz şüpheli olarak savcılığa verdiğiniz ana kadar" ifadelerini kullandı.

"TFF GÖMLEĞİ GİYEREK BENİ ŞİKAYET EDEMEZSİNİZ. HAYIRDIR!"

Göçmez, açıklamasında, "Bakın bizler bu saatten sonra bu yönetim artık Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Beşiktaş itibarlı bir takımdır. Derbi öncesi siz benim TFF'yle ve MHK'yle yapmış olduğum, tamamen VAR sistemiyle ilgili yapmış olduğum açıklamayla, siz TFF gömleği giyerek, MHK gömleği giyerek savcılığa başvurup beni şikayet edemezsiniz. İki gün önce de, 'TFF istifa' diyemezsiniz. TFF istifa dediğiniz zaman da derler ki, 'hayırdır'. Ve biz de diyoruz ki hayırdır" dedi.

"ALGILARA KAPILMAYIN"

Futbolun, sadece futbol olmadığını ifade eden Göçmez, "Futbol mesajdır, sosyal bir olgudur. Beşiktaş'la bu kadar uğraşılmaması gerekir. Beşiktaş büyük camiadır. Biz 80 kişiysek 79 kişi dönmeyiz. Arkamızda da kimseyi bırakmayız. Önümüzde kupa maçımız var. İlk önceliğimiz kupa maçımız. Ondan sonra Federasyon Kupasından sonra 3 Mart'ta da Galatasaray maçımız var. Sakın ola ki bu algılara kapılmasınlar. Beşiktaş yönetimi artık buradadır. Beşiktaş yönetimi bunu çok ciddi şekilde takip edecektir. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece futbolda adalet istiyoruz" diye konuştu.

"YÖNETİCİLER GİDER CAMİALAR KALIR"

Asbaşkan Onur Göçmez, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"İki camiayı karşı karşıya getirmeyelim. Yöneticiler gider, camialar kalır. Buradan çok ciddi şekilde Galatasaray yönetiminin ya da bu konuya sebebiyet veren arkadaşları uyarmak isteriz. 3 Mart güzel bir maç olacaktır. Ama federasyonun da altını çizerek uyarmak istiyorum. Dilekçe veriyorsanız bizim hakkımızda bir şikayette bulunuyorsanız, büyük camialar büyük hukuk sistemiyle çalışması lazım ben o zaman Bandırmaspor Başkanıydım Onursal Başkan değildim. Bunları araştırın ve o maçın Türkiye Kupası maçı olduğunu bilmek lazım. Süper Lig'le alakalı olmadığını da bilmek gerekiyor. Hani bunlar biraz acemice bir şikayet dosyası olmuş. Bu algı yönetimiyle Icardi'nin yapmış olduğu hareketi montaj işte sosyal medyada şöyle böyle deyip üstünü örtemeyiz. Federasyonun yapmış olduğu tedbirsiz bir şekilde onu sevk etmesi bizleri ciddi düşündürmüştür. Ve sonucu da takip edeceğiz. Beşiktaş tarihinde bu hareketlere ne cezayı kestiğini göstermiştir ve Beşiktaş bu yüzden büyük camiadır. Büyük camia olmak da bunu gerektirir, futbolcular da gider. yöneticiler de gider, ama camialar hep kalır."