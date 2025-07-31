Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların tur ihtimalleri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elenirse Konferans Ligi'ne mi gidecek? Beşiktaş nasıl tur atlar?

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Kara Kartal 3-0, 4-1, 5-2… gibi skorlarda doğrudan tur atlayacak.

Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

Beşiktaş’ın karşılaşmayı uzatmalara götürebilmesi için 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 gibi skorlara ihtiyacı bulunuyor. Uzatmalarda eşiğliğin bozulmadığı durumda ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ’NDEN DEVAM EDECEK

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

İkinci mücadele ise 1-1 tamamlanırken Rangers tur atlayan takım oldu. Panathinaikos yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edeceği için bu eşleşmenin kazananıyla oynayacak.