Beşiktaş Ayos yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Beliz Başkır'ı transfer ettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 20:10
Beşiktaş Ayos yeni transferini açıkladı
Abone Ol google-news

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Beliz Başkır'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Beliz Başkır'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Beşiktaş Ayos haberleri transfer haberleri Beliz Başkır haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!

Beşiktaş açıkladı: Yönetimde flaş istifa!
Beşiktaş'tan Ante Rebic kararı: Ayrılık kapıda!

Beşiktaş'tan Ante Rebic kararı: Ayrılık kapıda!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Antalyaspor kararı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Sergen Yalçın'dan Antalyaspor kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Instagram'da bazılarının canını sıkacak gelişme! Özgün olmayanlar...

Instagram'da bazılarının canını sıkacak gelişme! Özgün olmayanlar...
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kiera Van Ryk’ı kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kiera Van Ryk’ı kadrosuna kattı
Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!
İstanbul Boğazı’nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
Başkan Süleyman Hurma açıkladı: Galatasaray'ın bilet kontenjanı belli oldu!

Başkan Süleyman Hurma açıkladı: Galatasaray'ın bilet kontenjanı belli oldu!
Ankara’da korkunç olay: 15 Yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki ablasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara’da korkunç olay: 15 Yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki ablasını bıçaklayarak öldürdü
Bülent Uygun'dan hakem isyanı: 'Bilseydim güreşlere katılırdık'

Bülent Uygun'dan hakem isyanı: 'Bilseydim güreşlere katılırdık'
Bahadır Erdem CHP’ye katıldı: Özgür Özel rozeti taktı

Bahadır Erdem CHP’ye katıldı: Özgür Özel rozeti taktı