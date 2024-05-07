Beşiktaş Ayos yeni transferini açıkladı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 20:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 20:10

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Beliz Başkır'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Beliz Başkır'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.