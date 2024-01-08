Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı
Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen ve beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.
Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu 189 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"
Jean Onana, Marsilya’ya Geçici Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 8, 2024
Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/EiRrytNI9f
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- İstanbul'a kar geliyor!
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Mars yüzeyinin altında gömülü 16 çokgen yapı bulundu
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!
- Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı iddia
- Eğlence mekanında olaylı gece! Nejat İşler yumruk attı