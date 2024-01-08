Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı

Beşiktaş, Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 18:15
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı
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Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen ve beklenen performansı gösteremeyen Jean Onana, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.

Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu 189 dakika sahada kalırken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"

 


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