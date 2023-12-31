Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Jean Onana kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana için gelen transfer tekliflerinin siyah-beyazlı kulüp tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 14:23
Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Jean Onana kararı!
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Beşiktaş, kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Jean Onana ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan ve kadro dışı kalan Kamerunlu futbolcuya yurt içi ve yurt dışından kiralık teklifler var.

4.4 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Haberde Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcu için bu tekliflerden birini değerlendireceği ifade edildi.

Beşiktaş, Onana'yı sezon başında Lens'ten 4.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sadece 10 maçta süre bulabilen Onana, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile birlikte performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.


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