Beşiktaş'tan ilginç istatistik!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:43

Güncelleme: 20.04.2024 - 09:43

Bu sezon oldukça farklı bir yıl geçiren Beşiktaş'ta ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Sezon içinde 6 farklı antrenör yönetiminde maça çıkan siyah-beyazlılar, yeni hocalarının ilk maçlarının hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ilk maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası göreve geçici olarak Burak Yılmaz geldi. Siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın ilk maçı olan İstanbulspor maçından da 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Burak Yılmaz sonrası Rıza Çalımbay ile yola devam eden Beşiktaş, Çalımbay'ın ilk maçında Başakşehir'i sahasında 1-0 yendi.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan sonra Serdar Topraktepe geçici olarak göreve geldi. Beşiktaş, Topraktepe ile ligde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, ocak ayında göreve gelen Fernando Santos'un ligdeki ilk maçında da sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Siyah-beyazlılarda Santos sonrası göreve yeniden geçici olarak Serdar Topraktepe geldi.

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin Santos sonrası ligdeki ilk maçında ise sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla yendi.